Attack on Titan: l'eredità del Gigante d'Attacco in una fan-art ideale come wallpaper

Il conto alla rovescia che separa i fan dal debutto de L'Attacco dei Giganti 4 Parte 2 sta lentamente per esaurirsi. Tra una manciata di settimane approderà su Crunchyroll la prima puntata dell'ultima tranche di episodi dell'adattamento televisivo del manga di Hajime Isayama.

L'ultimo trailer dell'anime ha anticipato alcuni degli eventi della Guerra di Shiganshina che condurrà i protagonisti verso il finale dell'opera. Alcuni leak hanno inoltre confermato il numero di episodi totali della parte 2 che si comporrà di 12 puntate. Con l'acquisizione dei diritti da parte di Crunchyroll, la distribuzione dell'ultima stagione con doppiaggio in italiano si è fatta assai incerta al punto tale che anche Alessandro Campaiola, la voce di Eren, è intervenuto personalmente per lanciare una petizione.

Ad ogni modo, un artista, un certo Envie_P1, è diventato virale per aver disegnato con la tecnica della pittura un'illustrazione originale a tema L'Attacco dei Giganti, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che rivede insieme i 3 ultimi possessore del Gigante d'Attacco: Eren, Grisha e Kruger. La fan-art in questione, l'ideale come nuovo wallpaper del vostro telefono, ha riscosso un enorme apprezzamento in rete con oltre 57mila "mi piace" allegate alle due immagini.

