Attack on Titan: Eren agiva nel giusto? Spiegazione della scena post-crediti

Attack on Titan è terminato da tempo, ma i fan non hanno smesso di parlare del finale della serie. Dopo aver visto le scene post-crediti dell'anime, la community si domanda se tutto ciò che pensava Eren Jaeger fosse corretto. Analizziamo insieme ciò che è successo in Final Chapters. Attenzione agli spoiler sul finale di serie di AOT!

Il finale dell'anime di Attack on Titan ha inserito una scena post-crediti che offre uno sguardo a ciò che succede nel mondo dopo che Eren Jaeger è stato ucciso. I suoi compagni dell'Armata Ricognitiva hanno potuto vivere una vita tranquilla e - finalmente - pacifica nell'Isola Paradis senza la minaccia dei Giganti. Tuttavia, dopo diversi anni (forse anche secoli), Il Paese si trova nuovamente sotto attacco.

Gli spettatori assistono di nuovo a una futuristica isola Paradis sull'orlo della distruzione mentre aerei da guerra e missili volano intorno alla città, insieme allo sgancio di quella che sembra una bomba atomica. Numerosi fan, alla vista di questo tragico epilogo, si sono domandati se Eren avesse effettivamente ragione sulla sua ideologia di protezione dell'umanità.

Eren voleva proteggere l'umanità a tutti i costi e credeva che, se gli uomini avessero trovato un unico nemico comune, si sarebbero alleati e non avrebbero mai più lottato gli uni contro gli altri. Alla fine, però, il suo piano ha condotto ad un genocidio di massa, privo di qualsiasi giustificazione umana. Alla luce del finale di serie, però, alcuni fan si stanno domandando se le scelte di Eren non fossero corrette. Vi lasciamo con questa teoria legata a Mikasa de l'Attacco dei Giganti.