Attack on Titan: Eren e compagni invadono New York e Los Angeles con dei maestosi murales

Le aspettative per la Final Season di Attack on Titan hanno raggiunto vette impressionanti negli ultimi mesi, dando spazio a teorie e discussioni sul web dove la community mostra continuamente un'incredibile passione per l'opera ideata da Hajime Isayama, celebrata negli USA con dei magnifici murales dedicati ad Eren e compagni.

Attualmente la parte finale della quarta stagione di Attack on Titan si sta rivelando un vero e proprio successo, attirando milioni di spettatori sulla piattaforma Crunchyroll, che ne detiene l'esclusiva almeno per il momento, e dopo l'episodio 4x19 considerato come uno dei migliori dell'intera serie, nella puntata più recente ci sono state importanti rivelazioni che potrebbero cambiare per sempre la prospettiva dei fan riguardo il personaggio di Eren.

Per celebrare questo successo mondiale, Crunchyroll ha chiesto ad alcuni artisti di realizzare dei murales in due importanti città americane: New York e Los Angeles. Come potete vedere sia dal video presente in cima, che dalle diverse immagini riportate in calce, i protagonisti sono stati riprodotti su dei manifesti colossali, precisamente tra la Decima Strada e Wythe Avenue di Brooklyn e tra Hollywood Boulevard e N. Hobart Boulevard a Hollywood.

Il lavoro ha richiesto diversi giorni per essere compiuto, ma il risultato è sicuramente impressionante, soprattutto per l'attenzione ai piccoli dettagli e alla magnifica resa dei design originali. Diteci cosa pensate di questa iniziativa con un commento qui sotto. Per finire ricordiamo che è stato già anticipato il titolo dell'episodio 4x22, e vi lasciamo alla nostra recensione della puntata 4x20.