Attack on titan: Eren e compagni immortalati in un momento di pace su twitter

L'account Twitter di Attack on titan wiki ha pubblicato una nuova illustrazione di Levi, Hanji, Erwin ed Eren mentre si godono un raro momento di relax e si divertono tra di loro, tutti vestiti in completo elegante.

Levi e Eren sono seduti e rilassati, il capitano sta addirittura sorseggiando una tazza di caffè. Hanji e Erwin sono invece in piedi, sembrerebbe quasi intenti a studiare. La ragazza infatti tiene in mano un foglio mentre Erwin è intento a leggere un libro.

L'illustrazione è stata accolta con entusiasmo dai fan, che hanno apprezzato il tono rilassato e spensierato dell'immagine, la quale contrasta con la trama della serie caratterizzata da violenza, guerra e morte. Qui potete vedere il trailer della parte 2 dell'ultimo capitolo di Attack on Titan.

Attack on titan, infatti, racconta di un'umanità costretta a vivere all'interno di mura difensive per proteggersi dai giganti, enormi creature umanoidi che divorano gli uomini. La storia segue le vicende di Eren Jaeger, Mikasa Ackermann e Armin Arlert, tre giovani che giurano di liberare l'umanità dai giganti.

Recentemente, è stato anche annunciato un evento online per la conclusione dell'anime di Attack on Titan.

Questa immagine è un'occasione per vedere i personaggi dell'opera in un momento di tranquillità e pace, che nella serie non hanno quasi mai. È un momento di spensieratezza che fa riflettere sulla durezza della vita dei protagonisti, costretti a combattere per la sopravvivenza.