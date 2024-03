Attack on Titan: Eren Jaeger è davvero un eroe? L'evoluzione del protagonista

Uno degli elementi più interessanti della storia di Attack on Titan, serie diventata un vero e proprio fenomeno negli ultimi anni, si ritrova nella figura di Eren Jager. Il protagonista è nato da eroe, con l’obiettivo di sterminare tutti i Giganti, per evolvere come combattente di Paradis e tramutarsi in una persona molto diversa.

Da qui in avanti vi invitiamo a fare attenzione a possibili spoiler.

In seguito ai primi capitoli del manga di Isayama era difficile immaginare che Eren si sarebbe trasformato da qualcuno intenzionato a sterminare i Giganti a qualcuno in grado di guidarli verso la distruzione per ottenere la libertà del proprio popolo. Quando era ancora un bambino, Eren sognava, al fianco di Mikasa e Armin, di vivere libero dalle costrizioni imposte dalle Mura erette anni prima dal Re Fritz, e dopo aver perso la madre, brutalmente uccisa da uno dei Giganti di fronte ai suoi occhi innocenti, promise a sé stesso di eliminarli tutti.

Un sentimento che l’ha portato ad arruolarsi nell’armata ricognitiva, solo per scoprire di essere parte dei Giganti a causa degli esperimenti di suo padre Grisha. Tale scoperta, però, visto il tradimento di Reiner, Bertholdt e Annie, risultò utile per fronteggiare minacce così imponenti. Arriviamo però al punto di non ritorno, ad un evento fondamentale nella crescita, e nel profondo cambiamento, di Eren: il momento in cui bacia la mano di Historia e osserva il futuro o, meglio, i ricordi del futuro in cui Grisha è insieme alla famiglia Reiss, e una versione futura di Eren stesso gli chiede di massacrarli.

Da quel momento Eren inizia ad abbracciare un percorso negativo, e brutale, che completerà scatenando il Rumbling grazie ai poteri del Gigante Fondatore ottenuti da Ymir. Il fine di Eren era donare a Paradis e ai suoi abitanti la libertà sottratta anni prima dalle altre nazioni, invadendo queste con la forza di migliaia di Giganti Colossali, e sperare che ciò avrebbe condotto ad un’epoca di pace. Nella parte finale del manga Eren si apre con Armin, rivelando le sue reali emozioni riguardo le orribili azioni compiute, ma il genocidio orchestrato per il bene del suo popolo non lo rende affatto un eroe.

Lo rende, piuttosto, un protagonista grigio, o un antieroe, che agisce guidato dal male per raggiungere un bene relativo principalmente ai figli di Ymir, con un obiettivo, quello di porre fine alle guerre nel mondo dopo un enorme conflitto causato dal Rumbling, irraggiungibile. In conclusione, vi lasciamo al più grande rimpianto di Hajime Isayama riguardante proprio Eren.