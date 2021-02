Attack on Titan: un Eren Jaeger gigante nel potente cosplay di Gatz

Dei Nove Giganti presentati nel corso di Attack on Titan, quello che abbiamo visto più spesso è indubbiamente il Gigante d'Attacco di Eren Jaeger. Il protagonista si trasforma spesso e affronta tanti tipi di avversari, in particolare possessori di giganti speciali come il suo.

Forte, dedito al combattimento e con alcune caratteristiche particolari, il Gigante d'Attacco ha brillato anche in questa prima fase de L'Attacco dei Giganti 4, ultima stagione dell'anime dove lo abbiamo visto combattere contro diversi avversari nella battaglia di Liberio. Alto sempre 15 metri, ha i capelli castani lunghi intorno al viso, dei brillanti occhi verdi e una fauce che va da guancia a guancia, mentre il fisico fa risaltare tutto l'apparato muscolare di un corpo umano.

Abbiamo visto spesso il Gigante d'Attacco di Eren in alcune statuette, ma ora Gatz Cosplay decide di impersonarlo. Il protagonista de L'Attacco dei Giganti 4 è infatti stato rappresentato nelle foto che potete vedere in basso. Il cosplay di Eren in versione gigante fa risaltare la sua forza, non senza mostrare tutti i dettagli del viso, facendosi accompagnare in una delle foto anche da un effetto di fumo per replicare un tentativo di trasformazione.

Cosa ne pensate di questo cosplay del Gigante d'Attacco?