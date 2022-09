Attack on Titan, Eren Jaeger protagonista di una splendida fan art

Nonostante la seconda parte di Attack on Titan - The Final Season si sia conclusa lo scorso aprile e la terza arriverà durante l'inverno 2023, le notizie riguardanti la serie anime di studio MAPPA continuano a essere frequenti. Molto recenti sono infatti le dichiarazioni riguardanti la sua esperienza con Attack on Titan del doppiatore di Eren.

L'autore di Attack on Titan ha poi confrontato una scena della sua opera con Vinland Saga, capolavoro di cui Hajime Isayama è un grande fan. Se si fa poi un giro sul web si può notare come le illustrazioni di Attack on Titan non passino mai di moda tra i fan: ogni giorno ne spuntano di nuove sui social network.

Tramite il suo profilo Twitter, l'illustratore @Dino_illus ha realizzato una splendida fan art di Eren Jaeger nei momenti in cui il portatore del Gigante Fondatore ha deciso di avviare la Marcia dei Colossali. Nell'artwork di @Dino_illus, il figlio di Grisha si staglia sopra un tetto di una casa all'interno delle mura con lo sguardo rivolto al cielo, mentre dietro di lui la sua forma gigante ha la bocca spalancata e gli occhi verdi che spiccano tra i grigi e i neri dell'illustrazione. Sullo sfondo, si possono vedere le mura e, dietro di esse, i Giganti Colossali che cominciano la loro marcia sul mondo.

Il protagonista di Attack on Titan tornerà durante l'inverno per concludere la sua marcia sul mondo, al fine di sterminare tutti coloro che hanno voluto il male di Paradis. Riuscirà nella sua impresa? Esisterà un modo per fermarlo?