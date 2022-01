Attack On Titan, un Eren maestoso nella nuova figure di LC Studio

La seconda parte della quarta stagione di Attack On Titan sta mettendo in mostra le splendide animazioni dello Studio MAPPA, che si sta affermando come uno dei produttori di anime migliori del Giappone. L'ultimo episodio, ovvero Attack On Titan 4x19, ha ricevuto il punteggio di 10/10 su IMDb, noto sito dedicato alle opere cinematografiche.

L'anime tratto dal manga di Hajime Isayama ha saputo conquistarsi un grandissimo numero di fan in tutto il mondo, grazie a una storia originale e piena di colpi di scena. In quest'ultima stagione, vediamo il protagonista Eren Yeager deciso più che mai a portare a compimento la sua opera.

Il merchandise legato ad Attack On Titan è molto apprezzato dai fan, soprattutto quello legato alle statue in resina. Come possiamo vedere nel tweet di @AoTWiki, LC Studio ha aperto il preordine di una nuova figure di Eren Yeager, che vede il protagonista della serie ergersi maestosamente in piedi a torso nudo. Sulla sua spalla è posato un falco, mentre alla base della statua troviamo un piedistallo raffigurante i volti di Eren in forma di gigante e di altri due giganti colossali.

Il prezzo della splendida figure è di circa 320€, e verrà rilasciata tra il secondo e il terzo quadrimestre del 2022. La Final Season di Attack On Titan è incredibile, così come i dettagli di questa statua di Eren, un pezzo da collezione per ogni fan che si rispetti.