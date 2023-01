Attack on Titan: Eren, Mikasa e Armin di nuovo uniti nell'artwork inedito di Isayama

Dal 2009 al 2021 Hajime Isayama è stato tra gli autori più influenti del medium con il suo Attack on Titan. Al termine della stesura dell'opera il maestro ha appeso la penna al chiodo, ma solamente per quanto riguarda la scrittura. Ha infatti da pochissimo rilasciato un nuovo artwork che ritrae i tre protagonisti della sua opera magna.

Hajime Isayama continua a far parlare di sé. Il maestro si è infatti sottoposto a un'intervista in cui ha parlato non solo di un eventuale sequel di Attack on Titan, ma anche di molto altro, come ad esempio le sue rivalità e le sue fonti d'ispirazione. Nella serie di domande a cui si è sottoposto per il portale francese Brut si è parlato anche della serie anime, che presto tornerà sugli schermi con l'atteso Attack on Titan The Final Season Final Part. A proposito, secondo Isayama è più completo l'anime o il manga di L'Attacco dei Giganti?

A ogni modo, l'intervista è stata utile anche per rivedere Isayama al lavoro. No, l'autore non è tornato a scrivere un nuovo capitolo, ma si è reso protagonista di una bellissima illustrazione originale che ritrae il trittico composto da Eren, Mikasa e Armin, quest'ultimo più in piccolo e chibi.

Il mangaka metterà inoltre all'asta quattro scrivanie che ha utilizzato per disegnare Attack on Titan. Il ricavato verrà donato in beneficenza a Medici Senza Frontiere. Ognuna delle postazioni di lavoro include disegni di personaggi diversi: Eren e Mikada, Eren e Levi, Eren e Armin, e il Gigante Colossale.