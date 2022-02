Attack on Titan, Eren diventa un personaggio di ONE PIECE e Dragon Ball in una fan-art

Oggi Attack on Titan è senza alcun dubbio uno dei titoli più iconici della cultura fumettistica e dell'animazione giapponese. Il capolavoro di Hajime Isayama ha conquistato nel tempo un pubblico di milioni di appassionati che settimanalmente si stanno sintonizzando con i canali ufficiali per seguire la stagione finale.

Oggi non ha più senso parlare forse dei Big Three, lo stesso Attack on Titan ha messo in discussione i tre titoli che hanno fatto la storia di Weekly Shonen Jump. Nonostante il manga di Isayama appartenga però ad una rivista e ad una casa editrice differente, qualcuno si è domandato che aspetto potrebbe avere il protagonista con lo stile di alcuni celebri titoli.

L'artista noto come a2twilldraw, dunque, non si è lasciato fuggire l'occasione di reinterpretare Eren con lo stile dei manga più famosi di Jump, da ONE PIECE a Bleach passando per Demon Slayer e My Hero Academia. Il risultato in questione, che potete apprezzare in calce alla notizia, è diventato virale in rete grazie all'originalità della rappresentazione che favorisce interessanti spunti di riflessione circa il design del personaggio.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa fan-art, vi piace l'idea di a2twildraw? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata al trailer del prossimo episodio di Attack on Titan.