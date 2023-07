Attack on Titan: Eren è pronto al combattimento nella nuova illustrazione di Isayama

L'autore del celebre manga "Attack on Titan", Hajime Isayama, ha sorpreso i fan pubblicando una nuova illustrazione mozzafiato. Il profilo Twitter di "Attack on Titan Wiki" ha immediatamente condiviso questo straordinario lavoro d'arte.

Nell'illustrazione in bianco e nero vediamo il protagonista Eren Jaeger in tutta la sua determinazione avvolto nel dispositivo di manovra tridimensionale e pronto al combattimento per l'atto finale della serie.

“Attack on Titan” è un’opera dark fantasy che racconta le vicende di Eren Jaeger, un giovane coraggioso deciso a vendicare la morte della madre uccisa da un Titano. Assieme ai suoi amici d'infanzia, Mikasa Ackerman e Armin Arlert, si unisce al Corpo di Ricerca, un'organizzazione dedicata a studiare e combattere i Titani. Grazie al dispositivo di manovra tridimensionale, uno strumento utilizzato dai soldati del Corpo di Ricerca per muoversi agilmente nell'ambiente circostante e affrontare i giganti, i giovani soldati cercano di proteggere ciò che resta dell'umanità.

Isayama ha da poco rivelato che dopo “Attack on Titan” non ha intenzione di pubblicare un nuovo manga. Tuttavia i fan dell’autore sperano che in futuro il mangaka possa cambiare idea.

Nel frattempo, i fan della saga sono in attesa del secondo cour della parte 3 della stagione finale di "Attack on Titan”, dopo che Studio Mappa ha rivelato il periodo nel quale verrà rilasciato. Per scoprire la data vi consigliamo di leggere questo articolo.

Con il futuro del mondo dei Titani ancora incerto, i lettori sono pronti a immergersi nell'emozionante epilogo della serie che ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo del manga e dell'anime.