Attack on Titan: Eren e gli altri protagonisti di un artwork promozionale inedito

Mentre i numerosi appassionati della storia di Hajime Isayama aspettano la messa in onda della terza parte di Attack on Titan, il grande successo ottenuto dal manga e dall'anime continua, come si può notare dal numero di opere promozionali legate ad Eren e agli altri personaggi della serie.

La storia nata dalla mente di Hajime Isayama ha riscosso un successo mondiale, diventando in poco tempo uno dei manga più venduti degli ultimi anni. Le vicende di Eren, Mikasa e degli altri protagonisti hanno portato alla nascita di numerose fan art, cosplay ed altre creazioni della comunità, oltre a film spin off e videogiochi ambientati nel mondo di Attack on Titan. L'account Twitter @gaak_fr ha condiviso sulla celebre piattaforma social un messaggio in cui è presente un artwork inedito dedicato ad Eren, Levi, Jean ed Armin, creato in occasione dell'apertura di un pop-up shop in Giappone.

Come sapete, per vedere la trasposizione animata della conclusione delle vicende di Attack on Titan dovremo aspettare il 2023, anno in cui andrà in onda la terza parte della quarta stagione. Se invece non avete ancora visto le precedenti, vi segnaliamo che sono presenti nel catalogo di Prime Video e di VVVVID. Per concludere ecco una nostra recensione della seconda parte di Attack on Titan 4.