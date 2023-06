Attack on Titan: Eren salva Armin in una ricostruzione di carta fan made

L'avventura di Eren Jaeger e dei suoi compagni dell’Armata Ricognitiva si sta per concludere con l’ultima, attesissima, parte della stagione finale targata studio MAPPA. Nell’attesa, però, un appassionato di Attack on Titan è tornato alle origini dell’opera di Isayama con una ricostruzione a dir poco originale.

La vita di Eren è profondamente cambiata da quando era un soldato dell’armata guidato dall’obiettivo di uccidere tutti i Giganti che anni prima avevano devastato il distretto di Shiganshina e avevano ucciso sua madre. Ora, infatti, Eren rappresenta la più grande minaccia per l’umanità e i suoi amici e compagni, Armin e Mikasa tra tutti, devono cercare di fermare la sua avanzata al fianco dei Giganti Colossali per salvare Marley e il resto del mondo che li aveva confinati sull’isola di Paradis.

Tornando indietro nel passato, quando ancora non era completamente emerso questo aspetto del personaggio di Eren, l’utente @shin__geki ha ricostruito il salvataggio di Armin proprio per mano del protagonista visto nel quinto episodio della prima stagione. Dall’attacco alla nuca del primo gigante, passando per la rottura della breccia nel Wall Maria, e arrivando all’attimo in cui Eren riesce a tirare fuori dalla bocca di un Gigante l’amico, l’omaggio è incredibile, realizzato mantenendo fedeltà col materiale originale e scandendo ogni scena con transizioni dalla grande dinamicità e elaborati cambi di sequenza.

Fateci sapere cosa ne pensate di questa simpatica ricostruzione con un commento qui sotto. Prima di salutarci, vi lasciamo ad un doppio cosplay dedicato a Ymir e Historia, vestite da spose in una villa italiana, e agli ultimi aggiornamenti da MAPPA sulla parte finale dell'anime.