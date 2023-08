Attack on Titan: Eren siede sul trono dei Giganti nella figure di Zaohua Studio

Lo studio MAPPA si sta preparando al lancio dell'episodio conclusivo di Attack on Titan, previsto per l’autunno 2023, e mentre gli appassionati dell’opera di Isayama speculano su cosa aspettarsi dopo i devastanti eventi scatenati da Eren, il protagonista è stato immortalato in una nuova figure da collezione come il sovrano dei Giganti.

In arrivo nel corso dei primi sei mesi del 2024, la statua di Zaohua Studio ritrae gli otto Giganti Mutaforma più Eren Jaeger, che sappiamo aver ottenuto da Ymir anche i poteri del Gigante Progenitore, senza i quali non avrebbe potuto guidare il Rumbling dei Giganti Colossali verso la nazione di Marley. Alta ben 65 centimetri, la figure in questione è stata presentata come un’aggiunta preziosa per i collezionisti fan della serie, e come potete vedere anche dalle immagini riportate in calce, appare molto curata, soprattutto nella resa delle otto creature, e della base costituita dalle mura, elemento fondamentale nella prima parte della storia.

Tutti i personaggi ritratti sono perfettamente dettagliati e completamente in linea col design elaborato da Hajime Isayama e riproposto con maggiore attenzione anche nell’anime. La statua sarà disponibile in due versioni, grigia o colorata, vendute rispettivamente a 635 e 755 euro, alle quali potranno essere aggiunti o il busto di Eren Jaeger, aggiungendo 50 euro, o dei LED per illuminare l’intera scena, al prezzo di 70 euro. Fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto.

