Attack on Titan: Erwin Smith è un personaggio buono o cattivo?

Attack on Titan è una serie che esplora la natura della moralità in modo complesso e sfaccettato. I personaggi dell'anime e del manga sono spesso costretti a fare scelte difficili, che possono avere conseguenze moralmente ambigue. Uno dei personaggi che meglio incarna questo tema è Erwin Smith, il comandante del Corpo di Ricerca.

Erwin è un leader carismatico e determinato, ossessionato dalla scoperta della verità sul mondo esterno. È anche un uomo pragmatico, che non si fa scrupoli a sacrificare vite umane per raggiungere i suoi obiettivi. La decisione di Erwin di inviare i soldati del Corpo di Ricerca in missioni suicide è uno dei suoi atti più controversi. Il comandante dell'Armata Ricognitiva giustifica queste azioni dicendo che sono necessarie per il bene superiore dell'umanità. Tuttavia, alcuni etichettano Erwin come un leader spietato che non si preoccupa della vita dei suoi subordinati.

È importante considerare il contesto in cui il leader prende queste decisioni. Il mondo di Attack on Titan è un luogo pericoloso e violento, in cui gli umani sono costantemente minacciati dai Giganti. In questo contesto, è comprensibile che Erwin sia disposto a fare dei sacrifici per proteggere la sua gente.

Erwin è un personaggio complesso, che non può essere facilmente etichettato come buono o cattivo. È un leader disposto a fare qualunque cosa per raggiungere i suoi obiettivi, ma che indubbiamente ha molto a cuore gli interessi dell'umanità. Tuttavia, è proprio questo carattere moralmente ambiguo a renderlo un personaggio affascinante e controverso. Attualmente, la serie anime è terminata e qui potete trovare la recensione del finale di Attack on Titan.