Attack on Titan: tutta l'esistenza di Eren riassunta in una significativa statua

La storia di Attack on Titan è strutturata attorno alla vita di Eren Jaeger, un ragazzo che decide di sterminare tutti i Giganti dopo il brutale omicidio di sua madre da parte di uno di essi, e che per una serie di decisioni e scoperte a dir poco impressionanti intraprende un cammino intricato e oscuro, manifestando anche molti cambiamenti.

L’evoluzione di Eren da un protagonista motivato ad entrare nell’Armata Ricognitiva per scoprire di più riguardo i Giganti e avere la possibilità di ucciderli, fino ad antagonista dell’intera umanità intenzionato a sterminare tutti i popoli al di fuori delle mura per salvaguardare i suoi compagni e dare inizio ad una nuova era. Tutte le principali fasi di cambiamento di Eren sono state immortalate dagli artisti dello studio Joy Station nella magnifica statua che potete vedere nel post in calce.

Una base piuttosto alta, dove vengono rappresentati alcuni dei Nove Giganti, sostiene quattro differenti versioni di Eren: bambino, recluta dell’esercito, veterano di guerra senza la gamba e l’occhio sinistro per entrare in contatto con la popolazione di Marley, e quando torna più forte e deciso che mai a raggiungere il proprio obiettivo, in una posa in cui si indossa la sua lunga giacca diventata ormai iconica della Final Season.

Alle spalle del protagonista si erge una grande Ymir, progenitrice dei Giganti, rappresentata come se fosse di marmo. Per chi fosse interessato il prodotto è pre ordinabile sul sito dello studio al prezzo di 540 euro, e arriverà sul mercato tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. Ricordiamo infine che la Final Season si concluderà con una terza parte in arrivo nel 2023.