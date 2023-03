Attack on Titan: l'esperienza di Isayama all'Anime NYC nel video ufficiale di Kodansha

A distanza di anni dalla conclusione del manga di Attack on Titan, Hajime Isayama ha deciso di prendere parte a diversi eventi in giro per il mondo. Dopo essere stato in Francia per il Comic Festival d’Angouleme nel mese di gennaio 2023, a febbraio si è recato all’Anime NYC. Vediamo come è stata la sua esperienza nel video di Kodansha.

Sono stati molti gli appassionati dell’opera ad aver preso parte alla convention, una delle più importanti del settore al di fuori dei confini del Giappone, e tra questi alcuni hanno cercato di vincere un autografo di Isayama-sensei condividendo sui social le loro foto inserite in una visual della serie ritraente alcuni dei personaggi più popolari come Mikasa e Levi.

La stessa foto ha voluto farla anche Isayama, il quale, come potete vedere nel video riportato in fondo alla pagina, ha anche visto molti dei messaggi lasciati dai fan sulle pareti interne degli stand di Kodansha dedicati ad Attack on Titan. Un modo singolare di vivere da vicino la passione dimostrata dalla community nei confronti della sua opera, considerata ormai uno dei migliori esponenti della categoria shonen e diventata una delle più rilevanti e seguite nel settore dell’animazione.

Come di consueto fateci sapere cosa ne pensate di questo speciale video riassuntivo dell’esperienza di Isayama all’Anime NYC 2023 nei commenti. Prima di salutarci, ricordiamo che la decisione di Mikasa è stata immortalata in una figure da collezione, e vi lasciamo alla nostra recensione di Attack on Titan Final Chapters 1, prima delle due parti della conclusione.