Attack on Titan: l'evento speciale della Final Season si mostra in un trailer

La conclusione della storia di Eren Jaeger e dei suoi compagni, con la terza e ultima parte della Final Season di Attack on Titan si farà attendere ancora per un po’. Per sopperire a questa assenza prolungata, è stato però organizzato un evento speciale riguardo l’anime dello studio MAPPA, previsto per il novembre 2022 e presentato con un trailer.

La fine della seconda parte della Final Season ha lasciato gli spettatori con molte domande, e di fronte alla marcia dei Giganti Colossali guidati da un mostruoso Eren Jaeger, trasformatosi nel vero antagonista dell’umanità. In attesa di scoprire quando avremo la possibilità di rivedere Mikasa e gli altri in azione contro il loro vecchio amico, il 13 novembre 2022 si terrà al Tachikawa Stage Garden di Tokyo, l’evento che la pagina ufficiale dell’anime ha pubblicizzato attraverso il trailer che potete vedere in calce.

Si tratterà di un’occasione speciale per rivivere alcuni dei momenti più importanti della serie accompagnati da un’orchestra che riproporrà dal vivo le migliori tracce della colonna sonora. Inoltre, sul palco interverranno anche i doppiatori dei personaggi principali: Yuki Kaji, Yui Ishikawa, e Marina Inoue, rispettivamente voci di Eren, Mikasa e Armin. Possiamo anche aspettarci la partecipazione di figure legate alla produzione dell’anime, e magari un nuovo trailer o la data d’uscita dell’attesa terza parte. Fateci sapere cosa ne pensate delle novità sull’evento nei commenti.