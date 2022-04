Attack on Titan, una famosa autrice di manga shojo rende omaggio a Sasha

Con la seconda parte di Attack on Titan - The Final Season giunta al termine, i fan sono già in attesa della terza, che finalmente concluderà l'adattamento animato del manga di Hajime Isayama. Studio MAPPA sta facendo un ottimo lavoro con le animazioni dei momenti salienti, in particolar modo con quelli di Attack on Titan 4x28.

Dopo l'ultima puntata rilasciata dell'anime, i fan si stanno sbizzarrendo con le illustrazioni dei protagonisti di AoT, ultima delle quali un artwork promozionale inedito di Attack on Titan del maestro Hajime Isayama rilasciato per un evento in Giappone. Anche le fanart stanno acquisendo popolarità sui social, di autori più o meno illustri.

La mangaka Kumiko Saiki, autrice di alcuni shojo molto famosi, ha realizzato un'illustrazione di Sasha. Nel suo tweet, possiamo vedere la ragazza del Corpo di Ricerca mentre mangia una patata, suo cibo preferito. Più che un'illustrazione sembra trattarsi di un bozzetto, ma la Saiki ha voluto specificare che "dopo aver provato lo stile Graffiti, mi sono resa conto delle soluzioni che dà nel disegno." Si tratterebbe, quindi, di uno stile ricercato dalla Saiki.

La "ragazza-patata" di Attack on Titan è stata amatissima dai fan, fino alla sua morte per mano di Gabi. Chissà se avremo modo di rivederla nell'ultima parte di Attack on Titan - The Final Season.