Attack On Titan, un fan immagina il debutto di un Gigante Tossico

Attack On Titan ha introdotto alcuni terrificanti colossi nel corso delle sue quattro stagioni, con i Nove Giganti che non solo sono inquietanti di per sé, ma hanno anche alcune abilità davvero incredibili.

Con la serie pronta a concludersi, gli artisti che si nascondono tra i fan stanno cogliendo l'opportunità di immaginare alcune nuove importanti interpretazioni delle creature che sono al centro della battaglia tra l'isola di Paradis e la nazione di Marley, con un "Gigante Tossico" che entra in scena.

Mentre ognuno dei Giganti, come il Colossale, il Corazzato, il Bestia e il Mascella, per citarne alcuni, hanno le loro abilità uniche a disposizione, i loro poteri semplicemente impallidiscono in confronto a quelli del Gigante Fondatore. Non solo la forza del Gigante Fondatore permette al suo utilizzatore di ottenere un corpo che è più grande di qualsiasi cosa mai vista prima, ma concede anche la capacità di controllare tutti i discendenti di Ymir, essendo anche in grado di cambiare i ricordi dell'intera razza.

Il deviant artist Itsbxd ha condiviso questa incredibile interpretazione di un Gigante Colossale che sembra essere carico di veleno, creando un "Gigante Tossico" che sicuramente è abbastanza inquietante se confrontato con alcuni degli altri personaggi della serie che sono stati introdotti nel corso degli anni dalla mente del creatore Hajime Isayama.

La quarta e ultima stagione dell'adattamento anime ha solo pochi episodi prima che la seconda metà si concluda, e sembra che la serie televisiva non avrà il tempo di adattare tutti gli eventi del manga. Con la serie che avrà un panel all'Anime Japan, una grande convention in Giappone che ha diversi franchise anime che condividono alcuni importanti annunci per il loro futuro, molti stanno teorizzando che Attack On Titan potrebbe finire con Studio MAPPA che presenterà un film per il franchise. Se un film dovesse arrivare, sarebbe il primo e molto probabilmente l'ultimo.

Cosa ne pensate del Gigante Tossico? Sentitevi pure liberi di farcelo sapere nei commenti qui sotto e vi ricordiamo che potete guardare gli episodi di Attack On Titan 4 su Crunchyroll.