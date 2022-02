Attack on Titan: una fan si trasforma nei Nove Giganti in una serie di incredibili cosplay

La storia di Attack on Titan ha ormai raggiunto un punto di non ritorno negli episodi più recenti della Final Season, dove Eren Jaeger ha dato inizio al suo reale piano. Mentre la community attende di sapere come si evolverà la situazione, un’appassionata della serie ha deciso di omaggiare i Nove Giganti con dei cosplay elaborati e molto fedeli.

Il percorso di crescita e scoperta della verità vissuto da Eren ha permesso ai lettori e agli spettatori di accumulare e cercare di organizzare informazioni inerenti sia all’origine del potere dei Giganti sia alla storia della progenitrice Ymir. Questo ha permesso di comprendere meglio la nascita dei Giganti Mutaforma, e i motivi dietro le loro peculiarità. Per questo la fan Yaiza Perez ha deciso di interpretarli attraverso dei cosplay bodypaint incredibilmente fedeli ai design originali, come potete vedere dal post riportato in calce alla notizia.

Tramite lenti a contatto, lunghe sessioni di bodypaint, e inserimento di effetti speciali a lavoro finito, i nove Giganti proposti da Perez sono stati realizzati con una cura e una resa impressionanti, ricevendo migliaia di mi piace. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere lasciando un commento qui sotto. Ricordiamo infine che il Gigante Bestia è stato ricreato in computer grafica.