Attack on Titan: un fantastico artwork per l'evento speciale dedicato alla Final Season

Attack on Titan è stato uno dei manga più seguiti, discussi e apprezzati degli ultimi dieci anni. L’immaginario di Hajime Isayama è riuscito ad ottenere tanta popolarità anche grazie all’anime prima ad opera di Wit Studio e ora di MAPPA, e in attesa di scoprire come finirà con la terza parte della Final Season è stato annunciato un evento speciale.

La conferma è arrivata sul sito ufficiale della produzione, ed è stata introdotta con la splendida illustrazione che potete vedere in fondo alla pagina. I piccoli Eren, Mikasa e Armin corrono spensierati verso un grande albero. Il tramonto fa da sfondo, donando anche una certa atmosfera di tranquillità alla scena, stampata sul lungo mantello indossato dall’Eren adulto, vero protagonista della visual.

Un disegno firmato da Tomohiro Kishi, character designer dell’anime, e caratterizzato da una rappresentazione metaforica di diversi elementi narrativi piuttosto importanti all’intero dell’opera. L’evento annunciato dall’artwork avrà luogo il 13 novembre del 2022 al Tachikawa Stage Garden di Tokyo. Oltre al concerto dove sarà possibile ascoltare il lavoro di Kohta Yamamoto, Yuko Ando e Ai Higughi, ci sarà un panel dedicato ai doppiatori dei personaggi che svolgeranno un ruolo centrale nella parte finale.

Le altre novità annunciate sono state relative all’arrivo, il 20 luglio 2022, della versione home video, sia in Blu-ray che in DVD, della seconda parte della Final Season di Attack on Titan. Oltre ai dischi nei box si troverà anche un booklet di 68 pagine contenente interviste, approfondimenti e storyboards dell’anime, e una copia dell’artwork di cui abbiamo parlato sopra.

Per finire vi lasciamo ad una prestigiosa statua del trio di Shiganshina, e alle indiscrezioni su quando potremmo vedere il trailer della parte finale dell'anime.