Attack On Titan, ecco la figure porta-popcorn del capitano Levi

Si è appena conclusa la seconda parte di Attack On Titan - The Final Season. Studio MAPPA ha messo d'accordo tutti i fan con delle animazioni eccezionali, che hanno saputo rendere ampiamente giustizia all'opera di Hajime Isayama. Lo studio di animazione ha inoltre annunciato la terza parte di Attack On Titan - The Final Season, in uscita nel 2023.

C'è davvero poco da dire: la parte 2 di Attack On Titan - The Final Season ha fatto centro, riuscendo a conquistare sia la critica che i fan. Nonostante il finale dell'opera verrà pubblicato solo nel 2023, la storia di Eren e compagni ha saputo tenere incollati allo schermo milioni di spettatori, grazie a una narrazione perfetta e delle animazioni eccellenti.

Sull'onda dell'entusiasmo per il successo di Attack On Titan, gli Universal Studios Japan hanno messo in vendita una particolare figure di Levi. Il personaggio, amatissimo dai fan, è ritratto nella statuina seduto su una poltrona, con una tazzina di tè in mano. La sua stranezza? uno scomparto interno che fa da porta-popcorn.

Come possiamo vedere nel Tik Tok di @jesseogn, agli Universal Studios Japan è possibile acquistare la figure di Levi piena di popcorn aromatizzati al tè al prezzo di 45 dollari. La statuina è dotata di un laccio per appenderla al collo, in modo da non risultare ingombrante durante la visita al parco. Il porta-popcorn di Levi è limitato a un singolo pezzo a persona.

Nonostante il prezzo possa spaventare, acquistare dei popcorn al tè accompagnati da una figure del capitano del Corpo di Ricerca più amato non capita tutti i giorni. Sicuramente gli Universal Studios Japan meritano i complimenti per la creatività, stavolta si sono davvero superati.