Attack on Titan Final Part 1: un AMV speciale con l'opening per celebrare l'episodio

Dopo Attack on Titan 4 parte 2, ovvero la seconda parte della lunghissima stagione finale dell'anime, Studio MAPPA si è lanciata nuovamente nella produzione di questa serie tanto bella quanto terribile, per portare a termine il suo compito ultimo: finire l'adattamento della storia di Hajime Isayama con un finale da urlo.

Mesi di lavori, tanta attesa ma alla fine su Crunchyroll è arrivato Attack on Titan Final Season Final Part parte 1, la prima parte di un finale che troverà la sua conclusione soltanto tra diversi mesi, con un altro episodio speciale. Il ritorno dell'anime è avvenuto infatti con un episodio speciale di un'ora, una sorta di mini film, che ha raccolto alcune delle scene più forti della serie, ha portato altri caduti tra le fila dei protagonisti e degli antagonisti, ha raccontato ancora una volta la distruzione e la visione di Eren Jaeger e la volontà degli altri membri dell'armata esplorativa di fermarlo.

In un finale da urlo, c'è solo da applaudire all'Attack on Titan 4 per la storia che sta raccontando. Storia che diventa ancora più epica grazie a un video speciale realizzato dai produttori dell'anime, Pony Canyon e Studio MAPPA. Sul loro canale Youtube è infatti apparso un AMV speciale di Attack on Titan 4 Final Part 1, con due minuti di video che riassumono tutto l'episodio, con i momenti salienti. Accompagnata da "Under the tree", la nuova theme song del gruppo musicale nipponico SiM, si vede la morte del piccolo Ramzi, l'ondata di giganti che avanzano, Eren e Ymir, l'attacco al gigante colossale e l'ultimo volo di Hange Zoe, sospinta dalle ali della libertà.

Un finale tragico e commovente che però attende la sua parte conclusiva tra qualche mese, terminando una delle terribili bellezze di questo decennio.