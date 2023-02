Attack on Titan final part: cosa verrà adattato dalla parte 1? Cosa si evince dal trailer

Uno degli anime che ha definito l'ultimo decennio sta per tornare, e per le sue ultime fasi. Sì, perché ormai da tempo Attack on Titan era vicino alle conclusione. Eren Jaeger, ormai da tempo, passo dopo passo, andava dritto verso il suo obiettivo, sfruttando chiunque potesse, anche il fratellastro Zeke e il padre Grisha.

La parte 3 della final season de L'Attacco dei Giganti tratterà ovviamente gli ultimi volumi, ma l'ultima fase realizzata da Studio MAPPA è suddivisa in due parti, la prima delle quali arriverà a marzo 2023 mentre la seconda più tardi nello stesso anno. Ma di preciso, cosa tratterà Attack on Titan final season Parte 1?

Il trailer di Attack on Titan parte 1 illustra abbastanza bene ciò che ci si deve aspettare. Reiner, Hange e gli altri sono tutti insieme in una città, mentre l'orda di giganti colossali che stanno distruggendo ogni cosa si sta avvicinando alla loro posizione. Non c'è più tempo per loro, così come non ce n'è per tante altre persone. Eren sta continuando a marciare e a obbligare al suo volere il mondo, mentre Hange ha qualche riquadro che fa capire molto bene che il suo ruolo è importante. Ci sono poi i ragazzi che vanno da Eren e Ymir, senza riuscire a raggiungerli, e Reiner che attacca.

In sostanza, nella parte 1 di Attack on Titan final season verrà adattato tutto il volume 33 del manga, quindi quei capitoli che vanno dal 131 al 134. Di conseguenza, è normale pensare che nella parte 2 in arrivo più avanti nel 2023, ci sarà l'adattamento di tutto il volume finale.