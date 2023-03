Attack on Titan Final Season Parte 3, c'è una data per il secondo cour: ecco quando uscirà

Quando mancano ormai solamente una manciata di ore all'attesissima uscita di Attack on Titan: Final Season Parte 3, Studio MAPPA ha rivelato il periodo d'uscita del secondo cour dell'anime. Ecco quando esordirà il gran finale dell'adattamento tratto dall'opera di Hajime Isayama.

Attack on Titan Final Season Parte 3 sarà diviso in due cour, di cui il primo in uscita a brevissimo. Lo staff al lavoro sul progetto aveva già rivelato che la battaglia finale sarebbe arrivata entro la fine dell'anno, ma adesso attraverso un teaser trailer è arrivata la certezza assoluta. Attack on Titan Final Season Parte 3 cour 2 uscirà nel corso della sessione autunnale.

In linea generale, il finale della storia di Eren, Mikasa e Armin dovrebbe arrivare a inizio ottobre 2023, ma Studio MAPPA potrebbe anche scegliere di ritardare la trasmissione a fine mese o addirittura a novembre. L'uscita potrebbe essere influenzata dal numero di episodi del secondo cour. Che si tratti anche in questo caso di un solo, maxi episodio conclusivo?

Ricordiamo che il finale del manga del maestro Isayama aveva suscitato qualche perplessità nel fandom, per cui la parte finale dell'anime avrà il duro compito di adattare un epilogo non perfetto. In attesa di scoprire ulteriori dettagli sulla produzione, ecco l'ultima immagine ufficiale prima del debutto di Attack on Titan Final Season Parte 3.