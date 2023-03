Attack on Titan Final Season: niente censura per la morte più brutale della serie

Dopo quasi un anno dall’ultimo episodio pubblicato, la Final Season di Attack on Titan è finalmente tornata con una puntata dalla durata di un’ora dove gli autori dello studio MAPPA hanno presentato in ogni sua devastante forma la terribile marcia dei Giganti Colossali, e alcune delle sequenze più brutali dell’opera, senza censura.

La presentazione della situazione in varie parti del mondo, dal punto di vista dei marleyani, dei membri sopravvissuti dell’Armata Ricognitiva, e in parte anche di Eren, ormai tramutato nel mostruoso gigante che sta guidando il Rumbling, ha mostrato la tragedia che si sta abbattendo sul mondo, con scene caratterizzate da distruzione e devastazione come mai visto prima d’ora nella serie, soprattutto la dolorosa scena dedicata al piccolo Ramzi.

Questo bambino rifugiatosi nella nazione di Marley è stato vittima di aggressioni da parte dei marleyani, e il caso ha voluto che in passato Eren assistette ad una di queste. Deciso a salvare il ragazzo, il protagonista si mise a piangere dopo averlo tratto in salvo, perché consapevole che un giorno, a causa delle sue decisioni, lo avrebbe ucciso. I lettori del manga erano già a conoscenza del destino di Ramzi, ma nessuno poteva immaginare che lo studio MAPPA avrebbe rappresentato in ogni minimo, e brutale, dettaglio la sua violenta morte.

Nel presente, Ramzi tenta di fuggire con un suo amico all’imminente arrivo del Rumbling, solo per rimanere a terra, incapace di avanzare perché un gigantesco masso ha bloccato e spezzato la sua gamba destra. Mentre urla disperato, il bambino viene schiacciato dal piede di un Gigante Colossale, in quella che possiamo definire, senza dubbi, la scena più sanguinosa e disturbante dell’intera serie.

Voi cosa ne pensate a riguardo? Avete visto il primo episodio della terza parte della Final Season?