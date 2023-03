Attack on Titan Final Season: il primo episodio della terza parte è su Crunchyroll

L’anime di Attack on Titan è finalmente tornato con il primo episodio della terza parte della Final Season, una puntata dalla durata di un’ora dove vengono mostrati i punti di vista di tutte le forze coinvolte nell’ultima, devastante, battaglia per fermare il Rumbling, la Marcia dei Giganti Colossali, sulla nazione di Marley.

La prima parte dell’episodio si apre col capitolo “Il Rumbling”, e mostra prima Eren e Mikasa da bambini, nel giorno in cui le loro vite cambiarono per sempre a causa dell’apparizione del Gigante Colossale e all’arrivo degli altri Giganti. Subito dopo gli autori creano un parallelo tra la storia di Eren, e la vita del piccolo Ramzi, un bambino che il protagonista stesso salva, in un momento del passato, per poi scusarsi immediatamente per quello che avverrà. Infatti, Eren, scatenando e guidando l’inarrestabile Rumbling, e avendo i poteri del Gigante d’Attacco, sapeva che avrebbe ucciso anche Ramzi, brutalmente schiacciato dall’enorme piede di uno dei giganti.

La scena passa poi alla preparazione di Mikasa, Armin e gli altri. Armin sembra rivelare il suo amore ad Annie, che decide di non tornare sul campo di battaglia. Mentre però la squadra riempie il serbatoio dell’aereo con cui intendono raggiungere Eren e cercare di fermarlo, Floch torna in scena. Il ragazzo viene immediatamente fermato, ma il tempo perso a causa di questo improvviso assalto è bastato per avvicinare la marcia. Hanji decide quindi di sacrificarsi, e dopo aver nominato Armin 15esimo comandante dell’Armata Ricognitiva, inizia ad abbattere un Gigante Colossale dietro l’altro, venendo investita dal vapore incandescente delle creature, per poi morire come un’eroina.

Ha inizio il secondo capitolo, “Peccatori”. Diretti a Forte Salta, i membri dell’armata rimasti cercano di darsi manforte, ricordando tutto il sangue versato, e focalizzandosi sul fermare l’avanzata del Rumbling. Immaginando come si sentirebbero al posto di Eren, tutti tranne Onyankopon che sta guidando il velivolo, vengono portati nel Sentiero, e provano a comunicare col protagonista, che rivela, con sicurezza, di non avere intenzione di fermarsi.

Eren vuole raggiungere la libertà, e non intende privare nessuno dei suoi compagni di nulla; quindi, per farlo deve ottenere la libertà con la forza, sterminando il mondo. Mentre i marleyani tentano di fuggire, nei cieli della nazione molte aeronavi partono all’attacco contro i Giganti, cercando di fermarli con dei bombardamenti, riconoscendo allo stesso tempo gli errori commessi in passato: senza il confinamento dei discendenti di Ymir su Paradis questa guerra non ci sarebbe mai stata.

Investiti dal fumo causato dall’impatto dei barili esplosivi sui Giganti, i protagonisti, arrivati con l’aereo, precipitano sul campo di battaglia. Armin e Mikasa si dirigono verso il mostruoso Eren, mentre Levi è determinato a fronteggiare nuovamente Zeke, trasformato nel Gigante Bestia. L’unione degli sforzi delle forze militari di Marley e dell’Armata Ricognitiva contro il Rumbling da inizio alla guerra tra cielo e terra.

Per finire, ricordiamo che il secondo episodio della terza parte della Final Season arriverà in autunno 2023, e vi lasciamo al nostro speciale dedicato alla straordinaria evoluzione dello studio MAPPA.