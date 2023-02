Attack on Titan Final Season: un'immagine in anteprima ci avvicina alla Parte 3

Il momento tanto atteso è finalmente quasi giunto. A quasi un decennio dal debutto, l'adattamento animato di Attack on Titan sta per giungere alla conclusione con la trasmissione della Final Season Parte 3. Ecco un'anteprima per questa stagione conclusiva suddivisa in due cour.

A marzo debutterà un episodio speciale di Attack on Titan dalla durata sbalorditiva. Questo appuntamento sarà tuttavia solamente il preludio per il vero finale, che arriverà successivamente entro la fine dell'anno.

A ogni modo, mentre Studio MAPPA sta lavorando duramente per rifinire gli ultimi particolari prima della messa in onda, in rete è stata diffusa un'immagine in anteprima assoluta di Attack on Titan Final Season Parte 3.

Lo staff di Studio Kusanagi ha offerto uno sguardo al suo lavoro su Attack on Titan. Allo studio è stato richiesto di realizzare i modelli 3D e gli sfondi per la parte 3 della Fian Season e ora i fan possono ammirare i frutti di questo lavoro. In calce all'articolo possiamo vedere un modello in 3D di Paradis in tutto il suo splendore.

L'impegno di Studio Kusanagi sarà di fondamentale importanza per la buona riuscita di questo ultimo appuntamento con l'anime di Attack on Titan. Con il passaggio dell'adattamento dalle mani di WIT Studio a quelle di Studio MAPPA la serie ha infatti usufruito dell'animazione in CG e 3D. Vi lasciamo infine a tutti i dettagli su Attack on Titan Final Season Parte 3.