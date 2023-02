Attack on Titan Final Season Part 3 sarà composto da pochi episodi?

Tutti gli occhi della community sono puntati verso Attack on Titan Final Season Part 3, quello che per molti sarà l'anime più atteso ed epico di sempre. L'appuntamento con l'ultima parte della serie tratta dall'opera di Hajime Isayama si avvicina, ma una domanda persistente coinvolge il fandom.

Da quanti episodi sarà composto Attack on Titan Final Season Part 3? Sappiamo che la serie manga del sensei Isayama conta un totale di 139 capitoli, pubblicati sul Bessatsu Shonen Magazine dal 2009 al 2021. Attack on Titan Final Season Part 2 culmina al capitolo 130, per cui mancano solamente nove capitoli da adattare. In quante puntate verranno adattati?

Tenendo anche conto della formula split cour scelta da Studio MAPPA, Attack on Titan Final Season Part 3 sarà ovviamente un anime breve. Una idea della lunghezza della serie ci viene fornita dalla sceneggiatura dell'anime. A proposito, sapete perché MAPPA ha optato per una stagione split cour per Attack on Titan Final Season Part 3?

Masafumi Mima, il direttore del suono della serie, ha pubblicato una foto che immortala il copione della serie. Dai fogli di lavoro di Mima si può notare che la terza parte della Final Season di Attack on Titan avrà 7 episodi. Questo dato non è ovviamente ufficiale, in quanto si attendono conferme ufficiali da MAPPA, ma in base allo scatto immortalato dal direttore si può supporre che la serie avrà meno di 8 puntate. In precedenza Mima aveva invece parlato della mole di lavoro per Attack on Titan Final Season Part 3.