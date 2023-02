Attack on Titan Final Season Part 3: tutto pronto per il ritorno secondo il sound director

Il 2023 sarà l’anno della fine dell’anime di Attack on Titan. In seguito a tutte le controversie legate alla produzione della serie ad opera di studio MAPPA, la community si è ricreduta una volta osservata l’eccezionale qualità della seconda parte della Final Season, e finalmente, sembra essere tutto pronto per il grande ritorno.

Proprio per celebrare l’imminente debutto del primo cour della terza parte della Final Season, che ricordiamo essere previsto per il 4 marzo 2023, il sound director della serie ha voluto condividere un importante messaggio con la community. Nel post riportato in fondo alla pagina, Masafumi Mima ha aggiornato i fan sulla lavorazione dei due speciali che saranno dedicati ai capitoli extra aggiunti da Hajime Isayama dopo il discusso finale del manga.

“è tutto pronto, dobbiamo solo affrontarlo” così ha commentato Mima, allegando al tweet l’immagine di uno dei documenti della produzione, probabilmente riguardante l’adattamento degli speciali. Considerata la suddivisione in due cour, e la quantità degli eventi rimasta da trasporre nell’anime, l’aggiunta di questi speciali potrebbe effettivamente allungare la terza parte della Final Season, che si preannuncia già la più corta dell’intera storia.

Cosa ne pensate del post di Mima? Fatecelo sapere come di consueto lasciando un commento qui sotto. In conclusione, ecco uno spettacolare Gigante Fondatore ricostruito in legno, e vi lasciamo al background di Liberio realizzato dallo Studio Kusanagi.