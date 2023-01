Attack on Titan Final Season: preparatevi a sviluppi brutali e oscuri prima del finale

L’ultimo trailer della Final Season di Attack on TItan ha confermato la scelta da parte della produzione di dividere in due cour di episodi l’attesa conclusione. Il video promozionale ha dato un assaggio della brutalità e della devastazione che accompagneranno i protagonisti al finale, ma dobbiamo aspettarci sviluppi persino più pesanti e oscuri.

Le ultime sequenze della seconda parte della Final Season hanno anticipato l’orribile genocidio che Eren Jaeger sta per commettere sovrastando, in una nuova, enorme, e mostruosa forma, il suo esercito di Giganti Colossali. Trasformatosi nella più grande minaccia dell’umanità, il personaggio principale dell’opera di Isayama è ormai deciso a portare a termine il suo piano, e non sembra avere intenzione di fermarsi di fronte a nulla, nemmeno a donne o bambini.

Il percorso decadente verso la malvagità pura intrapreso da Eren lo porterà a sporcarsi le mani con la morte di migliaia, se non milioni, di persone, e, in base a quanto visto già nelle prime due parti della stagione e nel trailer, studio MAPPA ha cercato di far trasparire la brutalità delle sue azioni in ogni scena. Aspettando il ritorno effettivo dell’anime, previsto per marzo 2023, dobbiamo prepararci ad una conclusione violenta e sanguinosa.

E voi cosa vi aspettate dalla terza parte della Final Season?