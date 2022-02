Attack on Titan: la Final Season è la quarta serie più vista al mondo, la conferma di IMDb

Attack on Titan è un’opera capace di catturare l’attenzione di lettori e spettatori grazie ad un universo narrativo intriso di misteri che vengono progressivamente compresi dai protagonisti, tutti ben caratterizzati. Ciò ha aumentato le aspettative nei confronti della Final Season, facendo raggiungere all’anime un risultato impressionante.

Stando infatti a quanto confermato dal post che trovate in calce, e da IMDb, uno dei siti più importanti per quanto riguarda l’archiviazione e catalogazione di film e serie, Attack on Titan risulterebbe attualmente la quarta serie più vista. Dopo il perfect score dell’episodio 4x19, registrato sulla stessa piattaforma, l’opera di Hajime Isayama raggiunge quindi nuove vette di popolarità, registrando non solo il meritevole traguardo sopra indicato, ma diventando in effetti l’anime più seguito a livello mondiale.

Le rivelazioni e spiegazioni delle ultime puntate hanno reso ancora più intricata la storia di Eren Jaeger, ora impegnato a perseguire i suoi obiettivi piuttosto che rispettare il piano del fratello maggiore. Una serie di eventi sorprendenti quando sconcertanti, che pongono sempre più punti interrogativi sul destino del protagonista e sulle sorti della guerra tra Marley e Paradis. Cosa ne pensate di questo successo? Fatecelo sapere nella sezione riservata ai commenti.

Per concludere vi lasciamo alla nostra recensione dell'episodio 4x20.