Attack on Titan, il finale dell'anime fa balzare il manga in cima alle classifiche

L'anime di Attack on Titan è ormai terminato, ma il franchise continuerà a vivere per molti anni a venire. A testimonianza di questo, dopo la conclusione della Stagione Finale di Attack on Titan le vendite del manga sono schizzate alle stelle nelle ultime settimane.

L'account ufficiale di Attack on Titan: Fly, il nuovo artbook in uscita nel 2024, ha condiviso la grande notizia che le vendite complessive del manga hanno raggiunto oltre 140 milioni di copie. L'artbook aumenterà sicuramente quel numero quando arriverà sugli scaffali nell'aprile del prossimo anno, ospitando non solo illustrazioni e bozzetti, ma un nuovo racconto inedito. Qui potete vedere qualche anteprima di Attack on Titan: Fly.

Il tempo di Attack on Titan nel mondo degli anime potrebbe essere finito per un po', ma per quanto riguarda i manga ha ancora qualche asso nella manica. Isayama ha più volte affermato che si sarebbe concentrato sul passato del Capitano Levi. Non è stato ancora confermato se la nuova storia inedita di Attack on Titan verrà adattata in un anime, ma considerando la popolarità della serie è del tutto possibile che venga portata sul piccolo schermo in futuro.

Attack on Titan è un franchise rivoluzionario nel mondo degli shonen il quale ha esplorato temi profondi come la guerra, l'odio e il pregiudizio. La storia avvincente e i personaggi memorabili hanno catturato l'immaginazione dei lettori di tutto il mondo, e l'espansione di questo universo narrativo con nuove ed emozionanti storie non può che scaldare i cuori dei fan.