Attack on Titan: il finale dell'anime sarà diverso? L'analisi delle parole di Isayama

Ormai la saga de L'Attacco dei Giganti sta per giungere alla fine. Hajime Isayama ha completato il manga ad aprile 2021, dopo quasi dodici anni di pubblicazione. Invece l'anime è ancora in corso, ma lo sarà ancora per poco: dopo tanti anni di onorato servizio, WIT Studio ha lasciato il testimone a Studio MAPPA che concluderà la serie il 4 novembre.

Ci sarà il ritorno dei Linked Horizon dopo le ultime stagioni di assenza, ci sarà la sfida definitiva tra Eren Jaeger e i suoi amici, ci sarà un finale che in pochi riusciranno a dimenticare, essendo stato Attack on Titan uno degli anime che ha definito lo scorso decennio e che è riuscito a ritagliarsi uno spazio eterno nella storia di manga e anime. Il lavoro di Isayama verrà trasposto da Studio MAPPA il più fedelmente possibile, come si è visto nel trailer di Attack on Titan final part. Eppure, c'è un messaggio di Isayama che ha fatto temere ad alcuni appassionati un cambiamento in atto.

L'ultimo episodio di Attack on Titan sarà diverso rispetto al manga? Tutto nasce dal fatto che Isayama, in un messaggio che ha lasciato al pubblico, insieme ad altre persone coinvolte nella produzione, ha affermato di aver disegnato personalmente alcuni storyboard dell'anime. Non c'è stata quindi nessun'altra specifica, se non che l'autore stesso abbia chiesto a Studio MAPPA di prepararne alcuni. Ciò vuol dire semplicemente che Isayama ha scritto una bozza della storia, ma ciò non vuol dire che il mangaka abbia deciso di cambiare il finale, bensì semplicemente riviverlo sotto il punto di vista di un autore che sta vedendo conclusa la sua più grande opera.

Non ci saranno quindi grossi cambiamenti in Attack on Titan 4 episodio finale, al massimo qualche scelta registica diversa e qualche piccolo allungamento che servirà per rendere il materiale originale idoneo a una trasformazione in anime.