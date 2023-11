Attack on Titan, il finale dell'anime è migliore del manga?

Dopo più di un decennio di messa in onda, Attack on Titan è terminato. Sono passate diverse settimane dall'ultima puntata e i fan stanno cercando di decretare quale potrebbe essere il miglior epilogo fra manga e anime. Le differenze sono poche ma abissali: perché molti preferiscono la versione animata? Ecco una possibile tesi.

Quando, nel 2021 Hajime Isayama terminò l'Attacco dei Giganti, il finale venne criticato e non poco. Moltissimi utenti speravano di conoscere il futuro dei loro beniamini e sapere se i sopravvissuti alla lotta contro Eren Jaeger avrebbero mai ottenuto la pace sperata.

Anche sotto questo punto di vista l'anime è riuscito a superare il manga, aggiungendo delle scene dedicate al destino di Mikasa e i suoi compagni. Inoltre, la serie di Studio MAPPA è riuscita a donare al finale de l'Attacco dei Giganti un ritmo differente, che l'opera a fumetti non avrebbe mai potuto replicare. Ad esempio, l'intera conversazione tra Armin ed Eren è stata ampliata nell'anime, mostrando al meglio le emozioni del soldato del Corpo di Ricerca nel scoprire gli abominevoli piani del suo amico.

Per concludere, la serie animata è riuscita a rappresentare nel migliore dei modi il futuro dell'intera Isola Paradis. Secondo le opinioni di alcuni lettori, il destino degli eldiani in Attack on Titan è stato trattato con superficialità, rendendo vani gli sforzi di Eren. Erano tantissimi i fan che credevano che, anche dopo la morte del protagonista, la guerra fra Eldia e Marley sarebbe ricominciata in pochissimi anni. Invece, l'anime specifica che la guerra tornerà sicuramente a Paradis, ma dopo diversi secoli.