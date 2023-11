Attack on Titan: il finale dell'anime spiegato bene

A distanza di 10 anni dal debutto sugli schermi l’anime di Attack on Titan si è concluso con un lungo episodio, ricco di eventi importanti tra i quali non è semplice districarsi per comprendere al meglio tutto. Andiamo quindi a ripercorrere ciò che è accaduto in Attack on Titan The Final Chapters Special 2.

Da subito l’episodio riporta gli spettatori in mezzo alla guerra per fermare la feroce avanzata del Rumbling guidata da Eren Jaeger, ormai accecato dal potere del Gigante Progenitore. Mikasa e gli altri membri dell’Armata Ricognitiva riescono rapidamente a liberare Ymir dal controllo di Eren, e questo porta alla conclusione dello scontro, dato che Mikasa riesce ad avvicinarsi all’obiettivo finale entrando nella bocca del Gigante, e tagliando di netto la testa al protagonista.

Questo è l’evento scatenante di una serie di ricordi, in cui Eren contatta tutti i suoi amici e parla con loro all’interno dei Sentieri, poco prima della fine della battaglia. Stando alle sue parole, Eren avrebbe visto la distruzione dell’umanità, grazie ai poteri del Gigante d’Attacco, e ha di conseguenza cercato di provocare i propri amici per renderli dei veri eroi agli occhi di tutti, soprattutto di coloro che li avevano relegati sull’isola di Paradis, e per questo evitare qualsiasi altro tipo di conflitto.

Ciò non elimina ovviamente la brutalità delle azioni compiute da Eren, il cui obiettivo principale era comunque il genocidio per poter cambiare il mondo. Ma i problemi non si esauriscono con la fine della battaglia. Ad Eldia, infatti, un gruppo di Jaegeristi si prepara a reagire contro qualsiasi attacco esterno, proseguendo l’ideologia violenta dell’ormai martire Eren. Tuttavia, il finale ci mostra Mikasa, Armin e gli altri riprendere le loro vite, mentre la società continua ad andare avanti e risollevarsi dopo la minaccia affrontata.

Nonostante l’impegno, moralmente discutibile, di Eren, i conflitti continueranno a segnare la storia dell’umanità anche in futuro. Cosa ne pensate del finale di Attack on Titan? Ditecelo nei commenti. In conclusione, vi lasciamo al momento più patetico di Eren Jager nel finale, e alle principali differenze tra anime e manga per la conclusione.