Attack on Titan, dal finale arriva quest'immagine del Gigante Carro: il key frame di Pieck

L'account X (ex Twitter) ufficiale di Attack on Titan Wiki ha pubblicato oggi, 30 ottobre 2023, un nuovo key frame dell'episodio finale de L'Attacco dei Giganti. L'immagine raffigura Pieck Finger, trasformata nel Gigante Carro, mentre sta mordendo il collo del Gigante Mascella.

Il Gigante Carro e il Gigante Mascella sono due dei nove giganti mutaforma de L'Attacco dei Giganti, ovvero nove esseri speciali che in realtà sono semplici umani dotati del potere di trasformarsi in titani a loro piacimento, conservando coscienza e intelligenza.

La pubblicazione di questo key frame ha generato grande entusiasmo tra i fan della serie, che sperano di scoprire un ruolo fondamentale per Pieck nel finale. Pieck Finger è una Eldiana che presta servizio come combattente di Marley. Attualmente è l'erede del Gigante Carro. É una ragazza molto intelligente, tranquilla ed è difficile farla arrabbiare sul serio. Di solito, a causa dei lunghi periodi trascorsi nella sua trasformazione in gigante, si dimentica come si cammina, e di conseguenza va in giro gattonando.

L'immagine ha alimentato l'attesa dei fan per l'uscita dell'ultimo episodio de L'Attacco dei Giganti - Stagione Finale, i quali si stanno chiedendo quale sarà il destino che attende la ragazza erede del Gigante Carro.

In ogni caso, è chiaro che Pieck Finger avrà un ruolo nel finale dell'Attacco dei Giganti, e gli spettatori sono ansiosi di scoprire quale sarà.