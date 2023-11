Attack on Titan finale, c'è un riferimento a Studio Ghibli? Di cosa si tratta

Per caso Attack on Titan nasconde un riferimento allo Studio Ghibli? Secondo alcuni fan, potrebbe essere proprio così. Negli ultimi giorni è stato mandato in onda l'episodio finale de L'Attacco dei Giganti, un evento che tutti gli spettatori della serie hanno atteso con molta ansia.

Evitando qualsiasi tipo di spoiler, diversi fan della serie hanno guardato questo episodio, lungo la bellezza di 85 minuti, con molta attenzione e sembra che qualcuno abbia notato un easter egg molto interessante. Secondo alcuni di loro, l'episodio nasconderebbe un riferimento ad una delle opere più importanti di Miyazaki, che gli ha anche fatto vincere un Oscar per il miglior film d'animazione.

Stiamo parlando de La Città Incantata, lungometraggio considerato uno dei migliori film degli anni 2000 e della storia del cinema. Durante un combattimento in quest'ultimo episodio, la soldatessa del Corpo di Ricerca Pieck, alias il Gigante Carro, ha unito le forze con Armin, Mikasa e tutti gli altri per combattere al meglio delle loro forze.

Proprio in una di queste scene, sembra che Pieck abbia imitato la piccola Chihiro in una delle scene più iconiche dello Studio Ghibli. La somiglianza è pazzesca ed è possibile osservare le due scene a confronto in calce dell'articolo. Se non avete ancora visto AOT, vi rimandiamo alla guida per vedere Attack on Titan e su quale piattaforma. Altrimenti, qui sono presenti le modifiche al finale di Attack on Titan rispetto al manga.