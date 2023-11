Attack on Titan: il finale include una famosa scena post crediti

Il countdown per il finale di Attack on Titan è finito. Studio MAPPA ha finalmente rilasciato l'ultima puntata dell'anime, che va così a chiudersi a dieci anni dal suo inizio. Gli ultimi minuti del finale di Attack on Titan The Final Chapters 2 includono una famosa scena post crediti che gli spettatori non dovrebbero mancare.

In una trasmissione di quasi novanta minuti, i fan hanno potuto salutare l'anime di Attack on Titan. Come da programmi, infatti, il 4 novembre 2023 in Giappone è stato pubblicato Attack on Titan The Final Chapters 2, ultimo episodio dell'adattamento del manga di Hajime Isayama che racconta lo scontro finale tra Eren Jaeger e l'Armata Ricognitiva.

Nella puntata conclusiva della serie animata vediamo Mikasa, Levi e gli altri affrontare e sconfiggere definitivamente la minaccia del Rumbling, la marcia dei titani guidata da Eren che stava per devastare il mondo. La sconfitta del Gigante Fondatore non coincide però con la reale conclusione dell'episodio. Studio MAPPA regala infatti agli spettatori dell'anime un'imperdibile scena post finale.

Con la sigla dei Linked Horizon per il finale di Attack on Titan in sottofondo, dopo i crediti assistiamo a una scena che apre le porte a un clamoroso scenario futuro. Molto dopo la battaglia contro Eren, con il tempo che scorre veloce e le generazioni che si succedono, un giovane esploratore si imbatte nello stesso albero dove la storia ha avuto inizio. Che il ciclo sia destinato a continuare?