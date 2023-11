Attack on Titan: il finale di Mikasa Ackerman dopo la guerra

L'episodio finale di Attack on Titan ha posto fine alla guerra contro Eren Yeager, il protagonista che aveva deciso di distruggere l'umanità per creare un mondo libero dai giganti. L'epilogo della serie ha rivelato come è andata la vita di Mikasa Ackerman dopo la fine della guerra.

La battaglia è stata lunga e difficile e Mikasa ha affrontato molte sfide. La più difficile è stata segnare il destino di Eren Jaeger e di tutto Attack on Titan, dovendo convivere per sempre con il dolore per la perdita della persona per lei più importante. Eppure, alla fine Hisajama ha voluto regalare un po' di pace a questo personaggio che per tutta la vita non ha fatto altro che combattere.

Negli anni successivi alla guerra Mikasa ha vissuto una vita pacifica, trovando la forza per andare avanti. La ragazza sembra essersi sistemata mettendo su famiglia insieme a Jean Kirstein. Nel finale della serie la vediamo infatti visitare la tomba di Eren insieme a suo marito e suo figlio.

L'epilogo della serie sembra mandare un messaggio di speranza. Anche dopo la guerra è possibile trovare la pace. Anche dopo la perdita è possibile trovare la felicità, continuando a mantenere in vita il ricordo di chi è stato importante.

La fine di Attack on Titan ha scatenato i fan, oltre a essere un evento storico nel mondo dell'animazione giapponese. L'epilogo della Stagione Finale segna la conclusione di un'opera che, non solo ha intrattenuto per più di dieci anni milioni di spettatori, ma ha contribuito ad accrescere l'importanza del medium.