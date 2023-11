Attack on Titan: il finale di Mikasa in questo cosplay fedele per l'anime

Sono passati dieci anni e mezzo da quando iniziò in Giappone l'anime de L'Attacco dei Giganti, adattamento di WIT Studio della storia scritta da Hajime Isayama. Subito si affermò come una terrificante bellezza, un lavoro che in pochi potevano eguagliare per la profondità della trama, le storie dei personaggi e il suo significato.

Ora però Attack on Titan è finito. Crunchyroll ha pubblicato l'ultimo dei due episodi di Attack on Titan The Final Chapters nella notte del 5 novembre 2023. È stato un momento importante per tutti gli appassionati, con tantissimi che si sono commossi e stupiti per la direzione della storia nel finale. Si tratta non a caso di una delle serie manga e anime più amate degli ultimi decenni e per questo ci sono tanti aspetti che vengono omaggiati dai fan. Il destino di Eren Jaeger non è però l'unico al centro degli spettatori.

Questo cosplay di Mikasa Ackerman nel finale di Attack on Titan la raffigura in uno dei suoi momenti conclusivi, tristi e solitari di sempre. Tetrapod0506 in un solo scatto ha catturato questi aspetti dell'ultima Mikasa apparsa nell'anime - escluse le scene dei titoli di coda - con l'immancabile sciarpa rossa avvolta al collo, i capelli più lunghi di quanto siano stati portati nella quarta stagione dell'anime e con il resto dell'abbigliamento abbastanza anonimo. Solitudine e rammarico per questa Mikasa sotto l'albero di quella collina, dove adorava tornare insieme alla persona che amava, Eren. Vi convince questa interpretazione della protagonista femminile dell'opera di Isayama?