Attack on Titan: il finale perfetto per i protagonisti secondo i doppiatori americani

La Final Season di Attack on Titan è arrivata a narrare già gran parte dell’attesa ed epica conclusione dell’opera di Hajime Isayama, e con l’avvicinarsi di quest’ultima i doppiatori americani che prestano le loro voci al trio Eren, Mikasa e Armin, si sono espressi riguardo il finale perfetto per i protagonisti.

Aspettando di scoprire cosa ha elaborato Isayama per terminare l’intricata e interessante storia di Eren Jaeger, Trina Nishimura, voce di Mikasa nel doppiaggio statunitense ha pensato ad un momento di pace e serenità per i protagonisti, immaginandoli adulti, con abitazioni vicine e soprattutto lontani dai pericoli e dai Giganti, e magari che passano i fine settimana insieme organizzando delle grigliate.

Josh Grelle, che interpreta Armin, ha pensato ad un finale diverso, incentrato molto più sull’azione, e sulla comparsa di un nemico inaspettato che costringa diverse fazioni a collaborare, magari contro gli NFT che stanno creando grandi polemiche in diversi settori dell’intrattenimento. Infine, Bryce Papenbrook, ovvero Eren, vorrebbe vederli tutti riuniti e felici di essere insieme, mentre trascorrono una bella giornata in riva al mare. Cosa ne pensate di queste proposte? Voi avete pensate ad uno specifico finale di Attack on Titan? Ditecelo nei commenti.

Ricordiamo infine che l'episodio 4x21 ha mostrato la storia dell'origine dei Giganti e vi lasciamo a tutti gli anime che sta producendo lo studio MAPPA.