Attack on Titan: il finale della serie prende forma nel nuovo trailer

Attack on Titan, serie che ha conquistato milioni di spettatori nel corso dei 10 anni di produzione, si avvicina alla conclusione. Come era stato già confermato dallo studio MAPPA il gran finale dell’incredibile viaggio intrapreso da Eren e dai suoi compagni dell’Armata Ricognitiva si concluderà nell’autunno 2023, come ribadito nel nuovo trailer.

Attack on Titan Final Chapters Part One, episodio della durata di un’ora andato in onda il 4 marzo 2023, e distribuito su Crunchyroll al di fuori del Giappone, ha riscosso un enorme successo, sia tra la critica specializzata del settore sia tra gli appassionati, che non si aspettavano la resa con grande cura di alcune sequenze particolarmente violente, dovute alla marcia dei Giganti Colossali guidati dall’ormai mostruoso Eren e anche dal gruppo di fedeli a Jaeger che ha cercato di ostacolare la partenza di Mikasa e degli altri, brutalmente uccisi proprio dalla Ackerman.

Come potete vedere dal video riportato in fondo alla pagina, il nuovo, brevissimo, trailer di Attack on Titan The Final Chapters Part 2 riguarda il personaggio di Armin, il quale ripensando alla sua infanzia al fianco di Mikasa ed Eren si chiede se il suo compito non sia quello di competere con Mikasa ed Eren. Rapide sequenze ci mostrano tutti gli alleati sul campo di battaglia, pronti a scatenarsi contro quello che è rimasto di Eren e i Giganti Colossali. Sangue e lacrime invadono lo schermo mentre si sente la voce di Mikasa, determinata a incontrare nuovamente Eren.

Purtroppo, anche questo trailer non ha rivelato la data d’uscita precisa dell’ultima parte di Attack on Titan. In conclusione, vi lasciamo ad un bel cosplay di Annie Leonhart pronta alla battaglia, e alla bizzarra collaborazione tra Attack on Titan e G-Fuel per la produzione della bevanda Fluido Spinale.