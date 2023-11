Attack on Titan: il finale di Zeke Jaeger e un abbraccio alla bellezza del mondo

Il primo episodio di Attack on Titan Final Chapters l'aveva già fatto intuire: era difficile avere un lieto fine nella serie, per come si erano messe le cose. I pochi personaggi che erano sopravvissuti alle ultime battaglie sarebbero stati costretti ad attraversare l'inferno e sperare di uscirne. E così è stato.

Per fermare il loro amico Eren, Armin e Mikasa sono stati costretti a compiere l'impensabile, ovvero ucciderlo. Il finale dell'anime di Attack on Titan è stato coinvolgente, speciale, emotivamente distruttivo per questo ma anche per tanti altri eventi. Infatti, anche altri personaggi hanno dovuto affrontare un finale non sempre felice, o comunque agrodolce. Tra i personaggi che si sono dovuti sacrificare in Attack on Titan The Final Chapter episodio 2 c'è Zeke Jaeger.

Il supporter della teoria dell'eutanasia, che prevedeva l'utilizzo del potere del gigante progenitore per annullare le capacità di riproduzione degli eldiani, è stato catturato da Eren e tenuto in ostaggio così da poter continuare a usare il sangue reale. Tuttavia, grazie all'influsso di Armin che gli ha ricordato i bei momenti trascorsi con Xaver, ha accettato di compiere un altro ruolo. Uno dei momenti più catartici è arrivato quando Zeke ha ringraziato il padre per essere nato, nonostante la sua filosofia nichilista, e si è presentato fuori dalle ossa a torso nudo osservando il panorama, prima di chiedere a Levi di ucciderlo.

E così il capitano si avventa sull'uomo barbuto, decapitandolo e fermando così la marcia. Il finale di Zeke Jaeger lo rende così un personaggio che ha finalmente capito che avrebbe dovuto apprezzare di più i piccoli momenti della vita, invece di sperare di non essere mai nato. Tutto questo si inquadra nel perfetto finale di Attack on Titan.