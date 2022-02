Attack on Titan finirà con un film? Calcoliamo quanti capitoli mancano al finale

Nel 2009 nacque la rivista Bessatsu Shonen Magazine, e con essa fece il suo debutto L'Attacco dei Giganti di uno sconosciuto Hajime Isayama. Nel giro di qualche anno, quello sarebbe diventato uno dei manga più seguiti nonostante la qualità dei disegni e la cadenza mensile. Nel 2013 partì la storia dell'anime di Attack on Titan.

Una storia nell'anime che dura quindi da 9 anni. Questa però sta per concludersi dato che la quarta e ultima stagione de L'Attacco dei Giganti partita a dicembre 2020 e ripresa a gennaio 2022 con la seconda parte sta portando questo racconto alle battute finali. Ma Attack on Titan si concluderà con un film oppure la serie TV basterà a raccontare ciò che deve succedere negli episodi mancanti? La voce del film sopravvive da molto tempo e, visto il ritmo degli ultimi episodi, non è una chance da escludere. Analizziamo quanti capitoli mancano alle serie e se riescono a rientrare negli ultimi episodi.

Al momento, con l'episodio 22 "Disgelo", il manga ha adattato fino al capitolo 124. Mancano quindi 15 capitoli, più il finale extra del volume più buona parte del capitolo 123 che l'anime ha deciso di posticipare a data da destinarsi. Sappiamo già che i prossimi episodi saranno "Tramonto" e "Orgoglio", corrispondenti ai capitoli 125 e 126. Di conseguenza, nei 4 episodi restanti non sarebbe possibile adattare più di 13 capitoli, a meno di non andare avanti a un ritmo forsennato che Studio MAPPA difficilmente farà, data la sua aderenza al materiale originale.

Inoltre, i prossimi capitoli sono densi di eventi e sarà necessario proseguire con circa un capitolo per episodio, a meno di tagli abnormi e imprevisti nella prossima fase della storia. Pertanto, è estremamente probabile che Attack on Titan si concluda con un film oppure con una terza parte della quarta stagione. Il 3 aprile, data dell'ultimo episodio di Attack on Titan 4 parte 2, ne sapremo di più.