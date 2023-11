Attack on Titan è finito, l'ultimo episodio è disponibile su Crunchyroll con sottotitoli

9 settembre 2009, su una sconosciuta rivista di casa Kodansha, appena iniziata, inizia la carriera di un mangaka sconosciuto, rifiutato da una casa editrice come Shueisha e da Weekly Shonen Jump. 7 aprile 2013, WIT Studio è pronta a trasmettere la prima stagione de L'Attacco dei Giganti, che va in onda in tutto il mondo quasi in contemporanea.

Dieci anni dopo, il pubblico è pronto a vedere Attack on Titan The Final Chapters: dopo il primo episodio che fa partire la sfida definitiva a Eren, c'era soltanto una cosa da fare. L'anime, ormai nelle mani salde di Studio MAPPA, stava per iniziare un ultimo viaggio prima della fine. Sono stati otto mesi - da marzo a novembre - molto lunghi da sopportare, ma alla fine l'episodio è giunto.

Con qualche ora di ritardo rispetto alla pubblicazione giapponese, Crunchyroll ha caricato l'ultimo episodio di Attack on Titan con sottotitoli in italiano. Si tratta di una composizione di tre episodi dalla durata cinematografica - ben un'ora e mezza - che riprendono i capitoli dell'ultimo volume del manga, il 34, ma non solo. Oltre all'inserimento delle scene presenti esclusivamente nel tankobon, che non furono preparate per la versione su rivista, i titoli di coda sono dedicati alle scene conclusive del volume e sono inoltre state aggiunte scene nella parte finale dell'episodio preparate direttamente da Hajime Isayama.

E voi siete pronti per uno dei finali più importanti della storia degli anime di questo secolo? Intanto, Attack on Titan continua a essere trend su Twitter e lo sarà probabilmente ancora per diverse ore.