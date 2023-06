Attack on Titan: il fluido spinale diventa una bevanda grazie alla partnership con G Fuel

Le aspettative per il finale dell’anime di Attack on Titan, atteso per autunno 2023, continuano a crescere, e attendendo l’epilogo della straordinaria storia di Eren Jaeger e dei suoi compagni dell’Armata Ricognitiva di Paradis, la serie ha avviato una nuova collaborazione ufficiale con G-Fuel, lanciando sul mercato una bevanda molto singolare.

Il fluido spinale, o anche siero del gigante nella serie, è un elemento fondamentale per avviare il processo di trasformazione in uno dei terribili titani umanoidi in grado di seminare distruzione e terrore. Per questo, anche con intenti scherzosi volti ad alleggerire i temi e toni dell’opera di Hajime Isayama, è stata presentata la nuova bevanda G-Fuel denominata Fluido Spinale, attraverso il video riportato in cima alla pagina.

La bibita nata da questa stravagante collaborazione arriverà sul mercato il prossimo mese, luglio 2023, e come potete vedere nel video promozionale sarà possibile acquistare la speciale edizione denominata G-Fuel Spinal Fluid Collector’s Box con shaker e contenitori in metallo con sopra le key art ufficiali della stagione conclusiva e gadget e sticker esclusivi dedicati ai Giganti e ai protagonisti, al prezzo di 59.99 dollari, circa 55 euro, sul sito del produttore. Di seguito riportiamo la presentazione ufficiale del prodotto: “quando un orrore sanguinario vi assale senza avvisi, avete bisogno di un nuovo alleato per contrattaccare! Introduciamo un nuovo oggetto dell’Armata Ricognitiva utile sul campo di battaglia: il G-Fuel Spina Fluid Collector’s Box, ispirato al siero usato per trasformare il popolo di Ymir nei Giganti dell’anime di successo Attack on Titan! I fulmini si scatenano attorno a voi mentre vi lasciate conquistare dal potere dei Giganti, reso ancora più forte dal tè verde agli agrumi”.

Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. In attesa del gran finale ecco una spettacolare ricostruzione di carta fan made del salvataggio di Armin da parte di Eren, e vi lasciamo agli ultimi aggiornamenti sulla produzione dell’anime.