Attack on Titan -FLY-, le prime immagini del book mostrano gli extra del finale del'anime

Sono ormai passate alcune settimane dal finale dell'anime di Attack on Titan e mentre i fan metabolizzano lentamente questo epilogo, la serie manga è invece pronta a fare il suo teatrale ritorno in scena. Ecco le prime immagini esclusive del nuovo volumetto speciale di Attack on Titan!

Il manga di Attack on Titan torna con un 35° volumetto. Si tratta di un artbook speciale, intitolato -FLY-, che includerà alcuni disegni esclusivi realizzati dal maestro Hajime Isayama nel corso della serializzazione dell'opera su Bessatsu Shonen Magazine. Non di meno, questo tankobon includerà Akudo, una nuova storia di Attack on Titan basata sul Capitano Levi Ackerman.

Il book Attack on Titan -FLY- uscirà in Giappone il 30 aprile 2024, ma in rete sono trapelate alcune immagini in anteprima assoluta. In particolare, nel tweet in calce all'articolo troviamo delle draft page illustrate da Hajime Isayama per le scene aggiuntive dell'ultimo episodio dell'anime di Studio MAPPA. Si tratta solamente di schizzi appena abbozzati, ma si può intuire benissimo che i disegni in questione riguardino l'ultimo dialogo tra Eren e Armin.

Come vi avevamo già indicato, il discorso tra Eren e Armin nel finale di Attack on Titan ha subito qualche modifica nell'adattamento di MAPPA. Questi cambiamenti sono stati diretti dal maestro Isayama in persona, che ha contribuito attivamente alla produzione dell'anime prestandosi a disegni esclusivi per indirizzare il team delle animazioni.