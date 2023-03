Attack on Titan: la freddezza di Eren Jaeger nella nuova visual dell'anime

Il 3 marzo 2023 ha debuttato il primo episodio della terza parte della stagione conclusiva di Attack on Titan riportando i milioni di spettatori appassionati dell’opera di Isayama a seguire alcune delle sequenze più devastanti dell’intera storia. Al fine di celebrare il ritorno dell’anime, MAPPA ha pubblicato anche una nuova visual.

Eren Jaeger si sta macchiando del sangue di centinaia di migliaia di cittadini innocenti. Nella parte finale della seconda parte dell’anime, il protagonista ha sfruttato i suoi poteri di Gigante Fondatore per avviare il Rumbling, una marcia dei Giganti Colossali pronti a distruggere Marley e il resto del mondo per garantire la libertà ai discendenti di Ymir, confinati per tutta la loro esistenza sull’isola di Paradis.

Nonostante grazie ai poteri derivanti dal Gigante d’Attacco Eren era già a conoscenza del terribile risultato delle sue decisioni, ha comunque scelto di effettuare un genocidio per rendere libero il futuro dei suoi compagni. Ora Eren si trova all’interno della sua gigantesca, e mostruosa, forma che guida i Giganti Colossali, con uno sguardo spento, apatico.

La stessa indifferenza è stata rappresentata da nella nuova illustrazione promozionale, presente in fondo alla pagina, dove Jaeger viene rappresentato nella sua lunga tunica, mentre si volta con un’espressione impassibile stampata sul volto.

Avete visto il nuovo episodio dell’anime? Cosa ne pensate di questa nuova visual? Aspettiamo i vostri commenti e opinioni qui sotto. Prima di salutarci, ricordiamo che la parte 3 è diventata l’anime migliore di sempre secondo alcune classifiche, e vi lasciamo alla nostra recensione di Attack on Titan Final Chapters 1.